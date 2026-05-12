Ravezzani: “Il Milan è un disastro, un encefalogramma piatto. La previsione più fondata è che non vada in Champions”

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Durante il suo editoriale pubblicato nel canale YouTube QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così la sconfitta casalinga del Milan contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Il Milan è un disastro, il Milan è collassato, il Milan è un encefalogramma piatto, il Milan è una squadra completamente ormai catatonica. È un dato di fatto, lo dimostrano le ultime disastrose prestazioni della squadra. In questo momento di confusione, di contestazione, di delusione totale, di rabbia, si rischia anche di perdere di vista poi l'obiettivo finale. Si, sarebbe facile massacrare e basta il Milan, la società, i giocatori e l'allenatore, ma in questo momento credo che si debba essere molto lucidi e soprattutto stare attenti perché il capriccioso dio del calcio è capace di smentire anche le previsioni più fondate e la previsione più fondata, vedendo le ultime partite di chi sta facendo la volata per la Champions, è che il Milan non andrà in Champions. Questa è la previsione più fondata, ma proprio perché il dio del calcio è bizzarro, può darsi invece che succeda qualcosa di straordinario, eccezionale e imprevisto".