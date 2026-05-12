Futuro Allegri, Moretto: "Oggi anche il suo lavoro resta in discussione, a fine campionato si saprà se continuerà al Milan.."

vedi letture

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube. Questo il suo pensiero sul futuro di Massimiliano Allegri e del suo staff:

MORETTO SUL FUTURO DI ALLEGRI

“Al Milan oggi sono un po’ tutti sotto esame, tanto dipenderà dalla Champions ma non tutto. Ci sono alcune situazioni e scelte che potrebbero anche non dipendere dalla qualificazione in Champions League. Sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri resta sotto esame, a fine campionato si capirà sé entrambe le parti, dirigenza e staff Allegri vorranno proseguire insieme”.