Futuro Allegri, Moretto: "Oggi anche il suo lavoro resta in discussione, a fine campionato si saprà se continuerà al Milan.."
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Matteo Moretto, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube. Questo il suo pensiero sul futuro di Massimiliano Allegri e del suo staff:
MORETTO SUL FUTURO DI ALLEGRI
“Al Milan oggi sono un po’ tutti sotto esame, tanto dipenderà dalla Champions ma non tutto. Ci sono alcune situazioni e scelte che potrebbero anche non dipendere dalla qualificazione in Champions League. Sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri resta sotto esame, a fine campionato si capirà sé entrambe le parti, dirigenza e staff Allegri vorranno proseguire insieme”.
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