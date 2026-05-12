Un super gol di Zeroli regala alla Juve Stabia la semifinale playoff: Abate se la vedrà con il Monza

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Un super gol in rovesciata di Kevin Zeroli allo scadere manda la Juve Stabia di Ignazio Abate alla doppia sfida contro il Monza. Meglio il Modena nel primo tempo, nella ripresa è la squadra di Abate a provarci di più e trova la rete decisiva su corner a quattro minuti dal 90'. Delusione al Braglia per gli emiliani di Sottil, che però nel secondo tempo hanno prodotto troppo poco. Una serata quindi a tinte rossonere, con Zeroli e Abate a festeggiare un importante successo per la Juve Stabia, ora in proiezione finalissima.

SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37^ GIORNATA

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli

ore 12.30, Roma-Lazio



ore 15, Inter-Hellas Verona



ore 18, Atalanta-Bologna



ore 20.45, Cagliari-Torino

ore 20.45, Sassuolo-Lecce

ore 20.45, Udinese-Cremonese