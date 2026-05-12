Un super gol di Zeroli regala alla Juve Stabia la semifinale playoff: Abate se la vedrà con il Monza

Un super gol di Zeroli regala alla Juve Stabia la semifinale playoff: Abate se la vedrà con il MonzaMilanNews.it
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Oggi alle 21:30News
di Niccolò Crespi

Un super gol in rovesciata di Kevin Zeroli allo scadere manda la Juve Stabia di Ignazio Abate alla doppia sfida contro il Monza. Meglio il Modena nel primo tempo, nella ripresa è la squadra di Abate a provarci di più e trova la rete decisiva su corner a quattro minuti dal 90'. Delusione al Braglia per gli emiliani di Sottil, che però nel secondo tempo hanno prodotto troppo poco. Una serata quindi a tinte rossonere, con Zeroli e Abate a festeggiare un importante successo per la Juve Stabia, ora in proiezione finalissima.

SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37^ GIORNATA

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma 
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese