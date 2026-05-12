Giannichedda: "Allegri sta facendo il massimo? Con l'attacco che ha..."

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Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi anni. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, chiusa a soli tre punti dall’Inter capolista, i rossoneri hanno vissuto un crollo improvviso e preoccupante nel girone di ritorno.

La squadra ha infatti raccolto risultati deludenti con continuità, mantenendo un rendimento da bassa classifica che ha compromesso quanto di buono costruito nei mesi precedenti. Errori, mancanza di continuità e prestazioni spesso insufficienti hanno fatto precipitare il Diavolo fuori dalle posizioni più importanti della classifica. A questo punto della stagione, l’obiettivo principale fissato dalla società, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, appare seriamente in pericolo.

Giuliano Giannichedda, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Io un altro anno glielo darei. Con il materiale che ha sta facendo il campionato che doveva fare. Visto anche il potenziale offensivo che ha. Sicuramente poteva fare meglio, ma basta guardare i giocatori che ha. E' chiaro che poi i valori vengono fuori, poi nel momento chiave ti viene meno il giocatore più importante".