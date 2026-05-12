Sabatini: “Milan sull’orlo del baratro, anzi più giù. Questo figlio di un mercato non all’altezza”

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Nel suo canale canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta arrivata per mano dell'Atalanta nel posticipo di domenica sera a San Siro. Queste le sue parole:

"|| Milan, lo ripeto, è sull'orlo del baratro, anzi forse anche più giù. Le prestazioni dei singoli ben riflettono anche il valore complessivo di una squadra che, non dimentichiamolo perché non va dimenticato e non è una giustificazione né per Allegri né per nessuno, è comunque figlia di un ottavo posto in campionato la stagione scorsa, di un mercato con il segno più 60 milioni, con cessioni importanti, con acquisti che non si sono rivelati all'altezza e quindi pensare che soltanto per non aver disputato le coppe il Milan potesse fare addirittura da competitor all'Inter per lo scudetto era soltanto un'illusione che poi è stata smascherata dalla realtà. Anche perché non fare le coppe va bene, ma solo quando le altre, le avversarie, continuano a giocare le coppe e non escono ai play-off, come invece è successo all'Inter, alla Juventus, addirittura al Napoli anche prima e perfino alla Roma in Europa League".