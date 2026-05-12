esclusiva mn Vierchowod: "Milan costruito male, qualificazione Champions a rischio. Leao? Non può giocare un tempo e basta"

vedi letture

Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Milannews.it, nella quale ha commentato il crollo verticale del Milan di Max Allegri che è in piena crisi di prestazioni e di risultati. Ecco le sue parole:

Domenica è arrivata l'ennesima sconfitta del Milan nelle ultime settimane. Cosa pensare del momento difficile che stanno vivendo i rossoneri?

"Penso che questa squadra non sia stata costruita molto bene. Diversi giocatori non hanno poi reso come ci si aspettava. Farsi rimontare così tanti punti dalle altre squadre è stato deleterio per il Milan. Ora non è detto che il Milan andrà in Champions perchè ci sono ancora due partite e le squadre dietro stanno spingendo. Il Como, per esempio, sta facendo molto bene e ha due partite non difficilissime. Il Milan dovrà stare molto attento".

Alla fine secondo lei il Milan ce la farà ad andare in Champions?

"Il Milan non deve più sbagliare. Non pensavo perdesse domenica contro l'Atalanta che non è reduce da un campionato straordinario, però ha preso tre gol in casa. Evidentemente qualcosa nel gioco del Milan non sta funzionando".

Domenica c'è stata una dura contestazione dei tifosi contro la società ed in particolare contro l'ad Giorgio Furlani. Secondo lei di chi sono le responsabilità maggiori? Società, allenatore o squadra?

"Penso che le responsabilità vadano suddivise, però credo che quelle maggiori siano di chi ha scelto i giocatori. La scelta dei giocatori è stata concordata con l'allenatore o sono stati presi solo per il nome? Questa è una cosa da capire".

Come giudica il lavoro di Max Allegri?

"Ha cercato di trasmettere sicurezza, però nell'ultimo periodo non credo sia riuscito a farlo bene o forse la squadra non ha assorbito quello che ha chiesto".

Lei punterebbe anche l'anno prossimo su Rafael Leao?

"In alcune interviste dell'anno scorso ho sempre detto che Leao lo avrei venduto non appena sarebbero arrivati 60-70 milioni di euro e avrei preso un altro giocatore. Ora il valore però forse non è più quello. Lui è ancora un giocatore che gioca 65' ed è troppo poco, un giocatore deve giocare 90' e trascinare la squadra. Ha grandi qualità sicuramente, ma non può giocare un tempo e basta".

Che nome farebbe per l'attacco del Milan della prossima stagione?

"Non saprei, ci sono tanti nomi buoni. La cosa importante è scegliere i giocatori giusti e l'estate scorsa non è successo al Milan".

Intervista di Andrea La Manna