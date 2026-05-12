Crisi Milan: ieri Gerry Cardinale ha inviato messaggi ai dirigenti e ad Allegri per provare a dare una scossa

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La crisi nera del Milan è certificata dai 7 punti raccolti nelle ultime otto giornate, ma nonostante questo rendimento molto negativo il Diavolo è ancora padrone del suo destino e con due vittorie contro Genoa e Cagliari avrebbe la certezza di partecipare il prossimo anno alla Champions League. Gerry Cardinale non è per nulla soddisfatto degli ultimi risultati e ha messo tutti in discussione, ma è con spirito costruttivo che ieri ha inviato messaggi ai dirigenti e a Max Allegri per provare a dare una scossa in questo momento complicato.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che mette in risalto il filo diretto e la stima che c'è tra il numero uno di RedBird e il tecnico livornese che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027 (rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla Champions). Per andare avanti insieme però serve condivisione sul futuro e Allegri è molto ambizioso.