Mercato Milan, che flop! Gazzetta: "Spesa sì, resa no. Da Nkunku a Jashari, i conti non tornano"

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In merito al flop del mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive stamattina: "Spesa sì, resa no. Da Nkunku a Jashari, i conti non tornano". A parte Luka Modric e Adrien Rabiot, nessuno degli altri nuovi innesti arrivati in rossonero tra estate e gennaio hanno convinto in questa stagione. In particolare sono due i rinforzi che hanno deluso di più, che tra l'altro sono anche quelli che sono costati di più, vale a dire Ardon Jashari (34 milioni di euro) e Christopher Nkunku (30 milioni).

Non hanno poi reso secondo le aspettative nemmeno Samuele Ricci (23 milioni), Koni De Winter (18 milioni) e Pervis Estupinan (17 milioni). L'unico innesto a gennaio è stato Niclas Fullkrug, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, ma anche lui non ha mai convinto e ha segnato finora una sola rete.