Milan, tutti in ritiro. Decisione di Allegri e società: un modo per compattare la squadra, più che una misura punitiva

Milan, tutti in ritiro. Decisione di Allegri e società: un modo per compattare la squadra, più che una misura punitivaMilanNews.it
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Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi

Per provare ad uscire dal momento diffcile, da domani il Milan sarà in ritiro a Milanello fino a sabato quando è in programma la partenza per Genova in vista della gara di domenica alle 12.30 contro i rossoblu di Daniele De Rossi. Si tratta di una decisione presa di comune accordo da Max Allegri e la socetà: è un modo per compattare la squadra, più che una misura punitiva, nella speranza che si trasformi in una scossa positiva verso le ultime due partite della stagione. Lo riferisce stamattina Repubblica.

37ª GIORNATA DI SERIE A

Domenica 17 maggio
ore 12.30, Como-Parma 
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio



ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese