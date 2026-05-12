Milan, tutti in ritiro. Decisione di Allegri e società: un modo per compattare la squadra, più che una misura punitiva

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Per provare ad uscire dal momento diffcile, da domani il Milan sarà in ritiro a Milanello fino a sabato quando è in programma la partenza per Genova in vista della gara di domenica alle 12.30 contro i rossoblu di Daniele De Rossi. Si tratta di una decisione presa di comune accordo da Max Allegri e la socetà: è un modo per compattare la squadra, più che una misura punitiva, nella speranza che si trasformi in una scossa positiva verso le ultime due partite della stagione. Lo riferisce stamattina Repubblica.

37ª GIORNATA DI SERIE A

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli

ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Veronaore 18, Atalanta-Bolognaore 20.45, Cagliari-Torinoore 20.45, Sassuolo-Lecceore 20.45, Udinese-Cremonese