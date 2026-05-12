Milan in ritiro da domani: non accadeva dal 2019 con Gattuso in panchina
Da domani fino a domenica, giorno in cui è in programma la gara in casa del Genoa, il Milan sarà in ritiro per cercare di ricompattarsi e ritrovare la retta via che è stata persa nelle ultime settimane come testimoniano i risultati negativi ottenuti dalla squadra di Max Allegri che ha raccolto appena una vittoria nelle ultime sei partite. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che ricorda che l'ultima volta che il Diavolo è andato in ritiro era il 2019 e in panchina c'era Rino Gattuso.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
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