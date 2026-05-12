Davide Ancelotti racconta l'aneddoto delle calze di Modric. E poi ammette: "Ci ha chiamato prima firmare per il Milan"

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Davide Ancelotti, figlio di Carlo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di sentirsi pronto ad allenare il Milan come suo padre: "Se sono milanista? Prima di intraprendere questa carriera moltissimo. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca. Se allenerei il Milan come mio padre? Certo, e mi sento anche pronto per farlo”.

Per anni ha lavorato al Real Madrid con Luka Modric di cui ha raccontato questo aneddoto: "Giocava sempre con delle calze che metteva sotto ai calzettoni del Real. Un giorno in casa del Rayo il magazziniere, che per lui era un fratello, si dimenticò di portarle. Apriti cielo, Luka era una furia. A proposito di giocatori perfezionisti. Se ci ha chiamato prima di firmare per il Milan? Nel calcio è normale. Così come Xabi Alonso prima di raccogliere l’eredità di Ancelotti al Real".