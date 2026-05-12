Milan, Modric vorrebbe andare almeno in panchina contro il Genoa ma l'ultima parola spetta allo staff medico rossonero

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Luka Modric, out dopo la frattura dello zigomo rimediata contro la Juventus lo scorso 26 aprile, punta a rientrare già domenica contro il Genoa e per questo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, in questi giorni si sottoporrà ad un nuovo esame strumentale per capire come procede la guarigione. Se dovesse essere a buon punto allora si passerebbe alla creazione della maschera protettiva da applicargli sul volto. Il croato, che già da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Milanello (ovviamente non in gruppo, ma sta svolgendo un lavoro personalizzao), punta ad andare almeno in panchina contro il Genoa, ma chiaramente l'ultima parola spetta allo staff medico milanista perchè si tratta di una questione clinica, purtroppo solo la volontà personale non basta.

37ª GIORNATA DI SERIE A

Domenica 17 maggio

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli

ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Veronaore 18, Atalanta-Bolognaore 20.45, Cagliari-Torinoore 20.45, Sassuolo-Lecceore 20.45, Udinese-Cremonese