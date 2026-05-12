Il CorSport sul Milan: "La terza rivoluzione. Altro flop d RedBird: tutti in discussione"

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Il Corriere dello Sport titola così stamattina sul Milan: "La terza rivoluzione. Altro flop d RedBird: tutti in discussione". Il club rossonero si appresta a fare la terza rivoluzione negli ultimi tre anni, soprattutto se la squadra non dovesse ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo i risultati negativi delle ultime settimane, che ha messo a serio rischio l'arrivo del Diavolo tra le prime quattro, tutti sono in discussione, compresi l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri. Al momento non è stata presa nessuna decisione e non sono previsti ribaltoni fino alla fine del campionato, ma il clima in via Aldo Rossi è di grande tensione.

Nel mirino delle critiche dei tifosi c'è poi sempre anche il modello d RedBird che da quando è entrato nel Milan si è reso protagonista di continui stravolgimenti, vendendo giocatori importanti ogni anno per permettersi di spendere sul mercato in entrata. "L’idea di Cardinale di guardare soprattutto all’aspetto economico, e solamente dopo a quello sportivo, non può combaciare con un club storico e dal blasone internazionale come il Milan. I tifosi sono in continuo stato di protesta e non si sentono rappresentati dalla proprietà americana, tanto da rievocare il nome di Paolo Maldini (licenziato proprio da Cardinale nell’estate del 2023)" scrive stamattina il Corriere dello Spot.