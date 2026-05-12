Serie A, termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo ridotto a 5 minuti per le gare in contemporanea della 37ª giornata
Di seguitP il comunicato della Lega Serie A sulla riduzione dei termini di tolleranza attesa squadre per la 37ª giornata di Serie A Enilive 25/26.
"Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, come previsto dalla Circolare n. 15 del 16 giugno 2025, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37^ giornata:
Domenica 17 maggio 2026 ore 12.30
COMO-PARMA
GENOA-MILAN
JUVENTUS-FIORENTINA
PISA-NAPOLI
ROMA-LAZIO
Domenica 17 maggio 2026 ore 20.45
CAGLIARI-TORINO
SASSUOLO-LECCE
UDINESE-CREMONESE
Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare".
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