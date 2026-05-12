Zazzaroni: “In società qualcuno va contro il Milan, c’è destabilizzazione interna”

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Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso in merito a quanto sta accadendo al Milan in queste ultime partite e in merito a chi è il principale responsabile di tutto questo. Di seguito le sue parole.

"Attenzione io non assolvo Allegri perché se fai 42 e 25 punti non puoi, e sono assolutamente allegriano dalla prima alla seconda alla terza ora. Ieri non voleva far giocare Leao, ha avuto un problema Pulisic e purtroppo ha dovuto mettere un Leao che ragazzi, è impresentabile. Inoltre aggiungo che all'interno della società c'è qualcuno che non gioca per il Milan, non faccio nomi nè cognomi ma si arriva abbastanza in fretta. C'è una destabilizzazione interna. Perché non devi far giocare Leao e Fofana? Perché probabilmente sono un po' distratti e non hanno le palle per giocare a San Siro in queste condizioni".