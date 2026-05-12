Pedullà: “Non so se il disastro più grosso è di Allegri o Furlani. Sul campo non si vede niente, è l’anticalcio”

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Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro l'Atalanta per 2-3. Queste le sue parole:

"Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. lo non so dire a questo punto se è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. lo al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52.000 firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma e si è fatto scavalcare dalla Juventus. Il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite. Il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B".