Ordine: “Tare e Allegri sono arrivati con operazioni già fatte, poi anche loro hanno piccole colpe”

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Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato l'ultimo periodo del Milan e la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Queste le sue parole.

"Tu hai preso Tare e Allegri, benissimo. Se avessero fatto tutto loro, Massimiliano Allegri e Tare, allora oggi io direi mi dispiace Tare, Allegri siete responsabili. Invece no. Tare e Allegri arrivano, si presentano a Milanello e trovano che hanno già venduto Reijnders e comprato Ricci, poi ci mette del suo Tare con Jashari e l'ultimo giorno Nkunku. Meno male che arriva per fortuna la lite di Marsiglia e Allegri mette un cerottone enorme con l'arrivo di Rabiot. Quindi questa è la premessa. Da questa premessa pensare che il Milan potesse addirittura competere con l'Inter per lo scudetto era una follia. Allora, io oggi rispondo alla domanda. Secondo me ci sono anche delle responsabilità di Allegri in misura ridotta che riguardano la condizione fisica della squadra che è arrivata senza benzina all'ultimo chilometro della stagione. È scaduta la condizione anche di alcuni giocatori che avevano tenuto in piedi per larga parte la squadra nel girone di andata e subito dopo e cioè al di là degli attaccanti che sono zero, Maignan il portiere da due mesi obiettivamente non è il Maignan dei primi 4-5 mesi, poi hai avuto la sfortuna di perdere l'unica bussola che aveva la squadra che era Modric e quindi ti sei ritrovato in queste condizioni".