Primavera Femminile Campione d'Italia, le parole di Leda Gemmi

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Il Milan Primavera Femminile ha coronato il sogno Scudetto. Al termine di una partita pazza, le rossonere allenate da mister Matteo Zago hanno avuto al meglio sul Sassuolo ai tiri di rigore, dopo che la gara dopo regolamentari e supplementari era terminata sul punteggio di 2-2. Seconda vittoria in tre anni per la formazione milanista che anche allora due stagioni fa aveva sconfitto le neroverdi nell'atto finale. Nel post gara, e dopo i dovuti e meritati festeggiamenti, la calciatrice milanista Leda Gemmi è stata intervistata ai microfoni di Serie A Women. Le sue dichiarazioni.

Che emozioni provi in questo momento?

"È stata una partita bellissima e di sofferenza ma ce la siamo portata a casa ed è questo l'importante. È stata la chiusura di un cerchio per tutte noi: ce lo siamo meritate e abbiamo giocato benissimo. Penso che le esultanze parlano da sole"

Per te il ciclo finisce: cosa ti aspetti dal tuo futuro?

"Ovviamente continuerò a lavorare sui miei obiettivi ma adesso mi godo questi momenti e queste vittorie. Sicuramente poi tornerò sul campo a lottare per dove voglio arrivare. Voglio arrivare sicuramente in Serie A, poi si vedrà"