Il Barcellona festeggia sulle note di "Sarà perché ti amo". Ma la versione scelta è quella che si canta a San Siro
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"Solita" gaffe durante la parata scudetto del Barcellona, che celebra la Liga vinta con il più classico dei pullman scoperti in città. Durante i festeggiamenti i calciatori hanno riprodotto "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, non facendo però molta attenzione. Dalle casse infatti è partita la versione che si canta a San Siro, con il testo modificato in "E chi non salta/È un gobbo juventino".
Disattenzione resa ancora più divertente dal fatto che il video è stato pubblicato dagli account social del club blaugrana.
Che confusione, sarà perché ti amo— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2026
È un'emozione che cresce piano piano
Stringimi forte e stammi più vicino
Se ci sto bene, sarà perché ti amo. pic.twitter.com/dEEJhXtHxM
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