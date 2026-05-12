Il Barcellona festeggia sulle note di "Sarà perché ti amo". Ma la versione scelta è quella che si canta a San Siro

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"Solita" gaffe durante la parata scudetto del Barcellona, che celebra la Liga vinta con il più classico dei pullman scoperti in città. Durante i festeggiamenti i calciatori hanno riprodotto "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, non facendo però molta attenzione. Dalle casse infatti è partita la versione che si canta a San Siro, con il testo modificato in "E chi non salta/È un gobbo juventino".

Disattenzione resa ancora più divertente dal fatto che il video è stato pubblicato dagli account social del club blaugrana.