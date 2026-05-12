Sky - Giorgio Furlani a Milanello per seguire l'allenamento della squadra

Sky - Giorgio Furlani a Milanello per seguire l'allenamento della squadraMilanNews.it
Oggi alle 15:52News
di Manuel Del Vecchio

In concomitanza con l'inizio dell'allenamento odierno a Milanello, racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Giorgio Furlani ha raggiunto il centro sportivo rossonero. L'AD del Milan, insieme al DS Tare (arrivato in precedenza), assisterà al lavoro odierno della squadra in vista della sfida contro il Genoa.

Sfida che, viste le diatribe tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, non ha ancora una data decisa: una situazione di incertezza che condiziona anche gli allenamenti di Max Allegri: giocare un giorno prima o un giorno dopo ovviamente cambia il programma.