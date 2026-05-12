Il commento del club a Milan-Atalanta: "Una sconfitta pesante che lascia il Milan a 67 punti in classifica al quarto posto"
Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Atalanta (2-3):
"Nel giorno della Festa della Mamma, il Milan cade 2-3 contro l'Atalanta di Raffaele Palladino a San Siro. Dopo il ko di Sassuolo, i ragazzi di Massimiliano Allegri non riescono a reagire e sono sotto già nel primo tempo con le reti di Éderson e Zappacosta, prima del tris firmato da Raspadori a inizio ripresa. Solo nel finale arriva la reazione rossonera: i gol di Pavlović di testa e Nkunku su rigore riaprono troppo tardi una gara che non ha mai visto i rossoneri davvero in partita.
L'ingresso di Christopher Nkunku cambia il volto offensivo del Milan: la traversa colpita grazie al miracolo di Carnesecchi, il rigore conquistato e trasformato, oltre a diverse accelerazioni che hanno acceso la squadra nel finale. I rossoneri arrivano a sfiorare il pareggio all'ultimo respiro, ma resta una sconfitta pesante che lascia il Milan a 67 punti in classifica al quarto posto. Nel prossimo turno trasferta a Marassi contro il Genoa, dove Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Estupiñan, Leão e Saelemaekers".
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