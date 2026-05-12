Internazionali di tennis, Galliani al Foro Italico per il derby Sinner-Pellegrino...con il cappellino del Milan

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Adriano Galliani è presente oggi al Foro Italico per assistere al derby italiano tra Jannick Sinner e Andrea Pellegrino, match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. L'ex ad rossonero, grande appassionato di tennis, è seduto sugli spalti e, per proteggersi dal sole che splende oggi su Roma, indossa un cappellino del Milan. La curiosità di questa partita è che, oltre ad essere un derby tra due italiani, è anche un derby di tifo nel calcio perchè Sinner è un grandissimo tifoso del Milan, mentre Pellegrino è un tifoso dell'Inter.

Galliani non ha mai nascosto la sua passione per Sinner: "Io sono sempre stato innamorato di Djokovic e poi improvvisamente mi sono innamorato perdutamente per Sinner. Intanto sono stato molto fortunato perché entrambi sono milanisti purosangue. Ho preso una cotta per lui, faccio disperare mia moglie perché vedo qualsiasi torneo, che sia in Australia, a notte fonda o mattino presto. Cerco di non avere impegni lavorativi quando gioca e lo scorso giorno ho addirittura guardato il suo allenamento alle 14:30" le sue parole a Sky lo scorso novembre.