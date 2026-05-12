Il prefetto sposta il Derby di Roma, la Lega Serie A fa ricorso al TAR. Cosa cambia per il Milan
"Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45". Questa la nota ANSA con cui la Prefettura di Roma ha comunicato lo spostamento del derby di Roma. Una decisione che andrebbe a toccare tutte le squadre coinvolte nella lotta Champions League.
Scrive il giornalista Franco Ordine su X: "La Lega Serie A ricorre al TAR avverso la decisione del Prefetto di Roma di spostare a lunedì sera il derby di Roma obbligando -per salvaguardare la contemporaneità- a giocare allo stesso orario di lunedì sera le altre 4 partite coinvolte nella corsa Champions".
Se il TAR accoglierà il ricorso allora il Milan, e le altre squadre coinvolte nella lotta Champions, giocheranno di domenica come inizialmente previsto. In caso contrario si giocherà lunedì sera.
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