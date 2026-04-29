esclusiva mn Turci (DAZN): "La società totalmente allineata con Allegri. Vi racconto come ho vissuto l'infortunio di Modric"

vedi letture

In merito alla situazione del Milan, tra un finale di stagione ancora tutto da vivere e un'imminente estate che vedrà i rossoneri a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Questa l'intervista integrale:

L'infortunio di Modric e la dinamica da bordo campo

“L’impatto è stato brutto e forte, le sensazioni non erano positive fin da subito sinceramente. Infatti Gabbia è andato subito verso la panchina a spiegare bene la dinamica allo staff e a chiedere soccorsi. Quando Modric si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio era davvero molto dolorante, anche a fine partita l’ho visto davvero provato per il colpo. È un infortunio che pesa. Un Milan senza Modric lo conosciamo poco, quest’anno è stato un valore aggiunto giocando sempre grandi partite. Esiste una squadra con Modric e una senza..”

Tema Allegri: quanto la società dovrà davvero ascoltare Max per essere competitivi?

“Credo che la società sia totalmente allineata con Allegri e che il mercato si farà insieme all’allenatore. Per colmare il gap con l’Inter bisognerà prendere giocatori forti ma aspettarsi anche un rendimento diverso da parte di alcuni giocatori che rimarranno”.

Il caso Rocchi: in queste ultime ore ti sei fatto un'idea di tutto quello che è emerso?

"E' un po' presto per trarre conclusioni, ma sicuramente è un momento complesso per il nostro calcio, altro non saprei cosa dire, ci sono valutazioni in corso..".

Goretzka, Lewandowski e altri possibili rinforzi: da cosa e chi ripartire?

"Hai citato due giocatori che mi piacciono tantissimo, ma non ci sono solo loro. Però devo dirti che se vuoi davvero colmare il gap con l'Inter non bastano due giocatori così, serve altro. Devi aumentare qualità e quantità, aggiungendo più giocatori di caratura internazionale come ha fatto l'Inter nelle passate stagioni".