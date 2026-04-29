Ciao Rafa: lo United mette sul piatto tre contropartite. Centravanti: due i favoriti di Allegri

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Arrivato dal Lille nell'estate del 2019 come un talento grezzo tutto da scoprire, oggi, sette anni dopo, Rafael Leao potrebbe essere giunto ai titoli di coda della sua esperienza rossonera. Il Milan gli è entrato nel cuore ma il rendimento a singhiozzo delle ultime due stagioni, oltre che un modulo non in grado di valorizzarlo, portano il portoghese a non essere più considerato incedibile dal club di via Aldo Rossi. Per il futuro si studiano le soluzioni con il Manchester United in pole tra i club interessati e la dirigenza milanista che studia il ventaglio di possibilità in attacco.

Tre contropartite

Come viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester United è tornato a dimostrare interesse per Rafael Leao. Non ci sono trattative avviate: sia Red Devils che Diavolo ci penseranno dopo aver messo in ghiaccio la Champions League. Però sicuramente la squadra di Michael Carrick ha iniziato a organizzare una strategia e tra i nomi per la fascia c'è anche il numero 10 del Milan. Rafa ha un contratto fino al 2028, da 5,5 milioni a stagione, e soprattutto una clausola di 175 milioni: a oggi da Casa Milan ne chiederebbero appena un terzo, 50 milioni. Il club rossonero vorrebbe solo soldi ma da Manchester pensano anche ad addolcire la trattativa con una contropartita. In questo senso sono tre i nomi plausibili. Il ritorno di fiamma di Joshua Zirkzee, in campo solamente 21 volte in stagione, il centrocampista Manuel Ugarte che Mendes ha proposto anche alla Juventus, l'esterno Marcus Rashford che non è detto venga riscattato a 30 milioni dal Barcellona. Tre opzioni diverse ma che possono finire sul tavolo di un'eventuale trattativa.

Due favoriti

Il Milan vorrebbe solo soldi così avrebbe la possibilità, con circa 50 milioni in saccoccia, di rifarsi l'attacco, considerato che anche Nkunku e Gimenez sono sul piede di partenza. La rosa di opportunità, in questo senso, è molto ampia, anche se Massimiliano Allegri ha i suoi profili favoriti più di altri. I nomi indicati maggiormente dal tecnico livornese sono quello di Alexander Sorloth, 31enne dell'Atletico Madrid con cui già c'è del feeling, e quello di Goncalo Ramos, 24enne finito ai margini del PSG: il portoghese costa di più. Altri nomi papabili sono il sempreverde Dusan Vlahovic, che ancora non ha sciolto le riserve sul su futuro, e Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dal prestito al Bayern Monaco.