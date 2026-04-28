Milan, proposto Goncalo Ramos: lo "stregone" che oscurò Cristiano Ronaldo negli ultimi Mondiali

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Martedì 6 dicembre 2022, il CT del Portogallo Fernando Santos stupisce tutti e lascia in panchina Cristiano Ronaldo, capitano lusitano e leggenda del calcio, nell'ottavo di finale dei Mondiali in Qatar contro la Svizzera. Il motivo? Nella fase a gruppi la formazione aveva faticato non poco, spesso con CR7 fuori dagli schemi. Al suo posto il tecnico decide di schierare titolare Goncalo Ramos, 21 anni, alla prima gara da titolare con la maglia del Portogallo dopo aver raccolto appena tre presenze. La risposta del giovane attaccante del Benfica è da predestinato: tripletta storica che lancia i portoghesi ai quarti con un 6-1 sulla formazione elvetica. Curiosità: segnò anche Rafael Leao. Sono passati tre anni e mezzo: oggi Goncalo Ramos è finito nel mirino del Milan.

Lo "stregone"

Goncalo Ramos è cresciuto in uno dei settori giovanili più produttivi di Europa, quello del Benfica. Ed è proprio in quegli anni che riceve il soprannome di "O Feiticeiro", lo "stregone". La ragione è molto semplice: il pallone era come attratto costantemente dai suoi piedi e poi, in un modo o nell'altro, finiva sistematicamente in porta. A Lisbona arrivò a 12 anni dalla squadra della sua città, la Olhanense. Con le aquile biancorosse segna tantissimo a livello giovanile ed è capace, dal 2019, di mettersi in mostra con la seconda squadra: realizza 27 gol in 56 partite, di questi ne mette a segno 10 in 16 gare di Youth League. L'esordio in prima squadra arriva nel luglio 2020 ed è da sogno: entra all'87° sul vantaggio di 0-2 in casa del Desportivo Aves e segna una doppietta. E l'inizio di una grande avventura che lo porterà a indossare la maglia del Benfica in 106 occasioni e realizzando 41 gol, vincendo un campionato. Negli anni di Lisbona arriva la prima chiamata in Nazionale, proprio in occasione dei Mondiali 2022: oggi ha totalizzato 10 gol in 24 presenze con la seleçao lusitana, vincendo una Nations League. Nell'agosto del 2023 arriva il Paris Saint Germain che lo preleva in prestito e un anno dopo sborsa 65 milioni per comprarlo a titolo definitivo. In due stagioni gioca 86 partite e segna 33 gol, vincendo di tutto: inclusa la Champions League contro l'Inter. Quest'anno, per il momento, è sceso in campo 41 volte segnando 12 gol.

La mano di Mendes

Nelle ultime ore l'esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato che Goncalo Ramos è finito nei radar del Milan, come già anticipato nei giorni precedenti da diverse fonti. Secondo Moretto: "Ramos, 24 anni, 41 partite quest’anno col PSG, 12 gol: ha un contratto in scadenza nel 2028 e ad oggi è in uscita. È stato proposto sia alla Juventus ma soprattutto al Milan. Vedremo se ci saranno delle valutazioni. Il Milan ci aveva già pensato in passato, sono già diversi mercati che il nome di Gonçalo Ramos è stato proposto al club rossonero senza però dopo proseguire nei dialoghi". Il costo del cartellino rimane elevato, dai 40 milioni a salire però il club rossonero potrebbe lavorare su un'operazione in prestito con obbligo. Ramos è una prima punta tecnica, molto rapida e capace di attaccare lo spazio: forte di testa, è abile anche nel dialogare con i suoi compagni di reparto, sia a livello tecnico che di movimenti negli spazi. Come ricorda il suo soprannome di adolescente, in area di rigore trova il suo habitat naturale: ed è soprattutto di questo di cui ha bisogno il Milan e Massimiliano Allegri.