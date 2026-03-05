Quote Milan vincente Serie A senza Inter

Con dieci punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l'Inter può solamente perdere la Serie A 2025/26. E l'eliminazione dalla Champions League sotto questo aspetto sarà d'aiuto per la squadra di Chivu per spingere ulteriormente sul campionato. Ma come andrebbe il campionato senza i nerazzurri? Vediamo le Quote Milan vincente Scudetto senza Inter:

Quote Milan vincente Serie A senza Inter 1.50 info 1.45 info 1.50 info 1.55 info

Milan vincente Scudetto 2026, le quote senza l'Inter

Rossoneri che sono la squadra maggiormente accreditata al 2° posto per una serie di fattori. La squadra di Massimiliano Allegri è al momento la prima inseguitrice dell'Inter e parte già da un vantaggio di 4 lunghezze sulla terza in classifica. Senza le coppe europee e senza la Coppa Italia, l'unico pensiero per il Diavolo è il campionato e nelle gare che contano i rossoneri hanno sempre risposto presente: mai uno scontro diretto perso. Sarà interessante vedere come la squadra risponderà nel derby di domenica e alla successiva trasferta di Roma contro la Lazio. La prima inseguitrice, il Napoli, è alla 31ª giornata: se il Milan dovesse uscire indenne anche dal "Maradona" difficilmente potrebbe perdere la 2ª posizione.

