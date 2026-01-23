Quote calciomercato Gatti-Milan, i rossoneri tenteranno l'affondo?

In attesa di sviluppi sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, il Milan continua a muoversi sottotraccia sul mercato, lavorando sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. E la priorità della dirigenza rossonera sembra essere rivolta soprattutto al reparto difensivo, considerato un tassello chiave per il nuovo progetto tecnico.

Uno dei nomi accostati al Milan fin dalle prime battute è quello di Federico Gatti. Il difensore della Juventus è molto stimato da Massimiliano Allegri e risponderebbe all'identikit ritenuto ideale per la retroguardia del Diavolo. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile scambio, ipotesi che però non ha mai davvero preso quota. In ogni caso, i bookmakers hanno pubblicato le quote relative a un possibile cambio di maglia di Gatti, segnale di come un suo addio a Torino venga ancora considerato uno scenario plausibile.

Calciomercato Gatti, le ultime notizie

Di recente sull'argomento è tornato a esprimersi anche il direttore sportivo rossonero, Igli Tare: «Sicuramente saremo attenti sul mercato e, se ci sarà qualcosa che potrà aiutarci, lo faremo senz'altro. Per ora siamo a posto così». Parole che, pur improntate alla prudenza, lasciano comunque aperta una porta a possibili interventi. La sensazione è che la pista Gatti-Milan non sia del tutto tramontata. Il Diavolo potrebbe infatti tentare l'affondo nelle fasi finali del mercato, facendo leva soprattutto sul possibile malessere del difensore bianconero, finito ai margini dopo le ultime scelte tecniche e sostanzialmente escluso dal 4-2-3-1 adottato da Spalletti nelle recenti uscite.

