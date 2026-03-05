Quote Leao vincente Capocannoniere Serie A 2026

Una classifica marcatori di Serie A da record negativo. Dopo 27 giornate un solo giocatore è in doppia cifra, cosa che non succedeva nemmeno nei terribili anni '70-'80 dove dominava il catenaccio. Il grande favorito è Lautaro Martinez ma come potrebbe finire la classifica marcatori senza il Toro? Tra i candidati al secondo posto c'è Rafa Leao, tornato al gol nell'ultima partita contro la Cremonese. Riuscirà il portoghese nell'impresa? Vediamo le Quote Leao vincente Capocannoniere Serie A:

Quote Leao vincente Capocannoniere Serie A senza Martinez 7.00 info 9.00 info 7.00 info 7.00 info

Leao vincente Capocannoniere Serie A 2026, le quote del portoghese

La scommessa di inizio stagione di Massimiliano Allegri è quella di Rafa Leao punta centrale. Esperimento che sta riuscendo, a giudicare dai numeri: 9 reti in 20 partite, con una media di un gol ogni 150' in campionato. Dopo un periodo di appannamento, che lo ha visto andare in bianco per cinque partite consecutive, il numero 10 si è risvegliato segnando contro Como e Cremonese. Leao fa parte di un gruppetto di giocatori immediatamente dietro Lautaro Martinez, che comprende Nico Paz, Rasmus Hojlund e Anastasios Douvikas. L'impressione è che i veri rivali siano soprattutto l'attaccante del Napoli e del Como, i quali però devono convivere con una concorrenza interna rappresentata da Romelu Lukaku e Alvaro Morata. Più difficile che Paz, trequartista, possa insidiare Leao in questa corsa.



