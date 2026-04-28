Pellegatti non è contento del budget del Milan per il mercato: "Si parla di 30 milioni più i soldi delle cessioni"

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Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così del budget del Milan per il mercato estivo: "Incomincio ad avere notizie sul budget del Milan e sinceramente non è un budget che mi entusiasma. Si parla di un budget intorno ai 30 milioni di euro, che sono i soldi che dovrebbero arrivare dalla Champions League. A questa cifra andranno aggiunte poi le cessioni. La filosofia di questo Milan è far girare i soldi, c'è sempre movimento sul mercato, non c'è mai un mercato con due o tre ritocchi. Da quello che mi dicono il budget da 30 milioni non è una notizia che mi fa impazzire. Facciamo due conti: arriva Gila per una cifra tra i 20 e i 35 milioni, sto molto largo. Arriva Sorloth perchè arriva un attaccante. Sorloth diciamo 3-35 milioni, dunque già con questi due saremmo già fuori dal budget.

Il procuratore Mendes ha proposto al Milan Gonçao Ramos che costa 30-35 milioni. Serve rinforzare la rosa per andare in Champions e non bisogna andarci solo per partecipare. Quando si indossa la maglia del Milan ci sono degli obblighi tassativi, altrimenti meglio non andare per andare a fare figure come perdere contro la Dinamo Zagabria o essere eliminati dal Feyenoord. Se il budget è 30 milioni più le cessioni non si andrà tanto lontano".