Venerdì 29 maggio la 13^ edizione del “Memorial Claudio Lippi”
Venerdì 29 maggio alle 20.00 al Puma, House of Football andrà in scena la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. In campo si sfideranno Milan rossonero contro Milan bianco e saranno presenti moltissimi personaggi dello sport, della musica, del giornalismo, influencer ed ex calciatori. Il ricavato della donazioni sarà devoluto a Fondazione Milan e alla Fondazione Italiana Diabete. L'ingresso sarà libero per chiunque vorrà partecipare e assistere dagli spalti a questa bella serata di beneficenza.
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