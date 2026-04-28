Venerdì 29 maggio la 13^ edizione del “Memorial Claudio Lippi”

Venerdì 29 maggio la 13^ edizione del “Memorial Claudio Lippi”
Oggi alle 13:00News
di Enrico Ferrazzi

Venerdì 29 maggio alle 20.00 al Puma, House of Football andrà in scena la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. In campo si sfideranno Milan rossonero contro Milan bianco e saranno presenti moltissimi personaggi dello sport, della musica, del giornalismo, influencer ed ex calciatori. Il ricavato della donazioni sarà devoluto a Fondazione Milan e alla Fondazione Italiana Diabete. L'ingresso sarà libero per chiunque vorrà partecipare e assistere dagli spalti a questa bella serata di beneficenza.