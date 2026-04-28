Zazzaroni sul caro prezzi a San Siro: "Facciamo veramente ridere. Non siamo la Premier"

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Polemiche sacrosante quelle che si sono scatenate nei confronti dei prezzi dei biglietti di Milan-Juventus e in generale negli stadi di Serie A. La Curva Sud, all'ingresso delle squadre in campo, ha acceso le torce dei telefonini per esprimere il proprio dissenso nei confronti del listino per il big match di San Siro: "+139", la scritta formata che riprende uno dei prezzi più contestati. A esprimere il suo parere anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite del podcast Numer1.

Le parole di Zazzaroni: "Milan-Juve, 139 euro per andare in secondo blu dove non vedi una minchia, 159 euro per Inter-Parma. Allora io mi chiedo: a parte la qualità della partita che è stata agghiacciante, perché uno deve spendere 139 euro per andare in curva? Al di là dello spettacolo che vede e al di là della qualità della partita: il calcio deve essere della gente? Benissimo. Devono invece fare i conti con i bilanci, aggiustandoli, visto che anche i ricavi stanno diminuendo e diminuiranno i diritti televisivi, attraverso l'aumento sconsiderato dei prezzi dei biglietti? Ragazzi, torniamo sulla terra: non siamo la Premier, non siamo la Bundesliga, non siamo La Liga. Facciamo veramente ridere. Riportiamo la gente allo stadio anche con una politica dei prezzi"