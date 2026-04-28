M. Orlando: "I tifosi del Milan sono molto arrabbiati. Tutto l'anno che gioca così"

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Il big match tra Milan e Juventus che si è giocato domenica sera a San Siro ha lasciato un po' di amaro in bocca a tifosi e appassionati che si aspettavano una partita ben più avvincente rispetto allo 0-0 scialbo e avaro di emozioni che è andato in scena sul prato della Scala del Calcio. I commenti degli opinionisti si sono sprecati in maniera spesso negativo sullo spettacolo offerto dalle due squadre. Tra questi anche l'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto nel corso di Maracanà su Tuttomercatoweb.com.

Cosa aggiunge su Milan-Juventus?

"Locatelli a me non è mai piaciuto. Mi sembra che gli sia stato prolungato il contratto, ma in quel ruolo ci vuole un giocatore con altre qualità. La Juve deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva. Sul Milan c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. A parte il fatto che in alcuni momenti in cui la squadra ha avuto buone reazioni, di queste partite ne ho viste parecchie. E i tifosi sono molto arrabbiati".