Criscitiello: "Rocchi crede di governare e comandare ma ha portato allo sfinimento questo ciclo di arbitri

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso nel suo editoriale sull'inchiesta arbitri, che coinvolge il designatore della Can Gianluca Rocchi: "Aia, questa fa male. Più che un titolo è un grido di dolore ma scusate se non ci meravigliamo. Avevamo raccontato tutto nella puntata di bunker su Sportitalia.

Il caso che porta Rocchi, designatore AIA, ad essere indagato è quello che vi abbiamo anticipato pari pari nel podcast. Udinese-Parma, a Lissone, Rocchi segue la partita da un ufficio ma quando vede che al Var stanno prendendo una decisione lui corre verso la vetrata e inizia a battere i pugni indicando la decisione da seguire.

Come detto in precedenza, lo ripetiamo anche adesso. Il ruolo del designatore è chiaro ma Rocchi ha fatto mille invasioni di campo durante tutto il suo mandato. Lui crede di governare e comandare ma ha portato allo sfinimento questo ciclo di arbitri che, anche per colpa sua, hanno perso serenità e credibilità. Il caso di Udinese-Parma è solo uno dei tanti esempi che vi abbiamo raccontato ma la figura di questo designatore va cambiata e soppressa. A fine campionato scadrà il suo mandato ma resterà il peggior designatore della storia della serie A. Per fortuna hanno chiuso anche la sua trasmissione tv dove riusciva a fare più danni che in campo".