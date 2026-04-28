Legale Rocchi: "Voleva presentarsi ma ho deciso io di rinunciare". Il motivo

vedi letture

Antonio D'Avirro, legale del designatore arbitrale Gianluca Rocchi che è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva insieme al supervisore Var Andrea Gervasoni e ai varisti Nasca e Di vuolo, ha commentato così la decisione del suo assistito di non presentarsi all'interrogatorio di garanzia previsto davanti al pm per giovedì: "Non si presenterà per rendere l'interrogatorio. Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo"

Nella mattinata di oggi, l'avvocato d'Avirro aveva parlato così in merito a tutta la vicenda legata al suo assistito: "Non conosciamo i dettagli dell'accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi di accusa li ignoriamo, non ci sono noti, ecco perché stiamo valutando che iniziativa prendere. Non presentarsi può essere un ipotesi valida, devo confrontarmi oggi con il cliente e domani prenderemo una decisione e rilasceremo un comunicato"