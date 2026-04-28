Rocchi non si presenterà davanti al pm. Lo ha comunicato il suo legale

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Secondo quanto confermato dal suo legale Antonio D'Avirro, il designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi non si presenterà davanti al pm giovedì per l'interrogatorio di garanzia a margine dell'inchiesta per frode sportiva. Sabato all'ex arbitro è stato notificato l'avviso di garanzia da parte della Procura di Milano con tre capi d'accusa, secondo quanto battuto dalle agenzie. Rocchi si è autosospeso, come anche Andrea Gervasoni, supervisore Var, anche lui tra gli indagati per frode sportiva. Con la stessa accusa iscritti nel registro anche i varisti Nasca e Di Vuolo, mentre il varista Paterna è indagato per falsa testimonianza davanti ai pm.

Per giovedì 30 era previsto l'interrogatorio davanti al pubblico ministero Ascione, ma secondo quanto emerge Rocchi ha deciso di non presentarsi, come da suo diritto. L'avvocato del designatore arbitrale, Antonio D'Avirro, lo ha comunicato in una nota legale: "Non si presenterà per rendere l'interrogatorio. Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo"