Adani punge Allegri: "Non vedo molta differenza tra il suo Milan e quello di Conceiçao"

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Lele Adani e la frecciatina a Massimiliano Allegri. Queste le parole del noto opinionista a Viva el Futbol. Adani azzarda un confronto tra il Milan di Conceicao e quello di Allegri.

"L'anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l'ha vinta in Arabia, l'altra l'ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di Sergio è davanti in termini di Coppe al Milan di quest'anno. Sergio Conceicao è arrivato al posto di Fonseca e se vai a bilanciare e fai un confronto tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest'anno non c'è molta distanza. Voi avete mai visto una partita del Milan di quest'anno come la semifinale di Coppa Italia dell'anno scorso? lo me la ricordo quella partita, Sergio si mette a 5, cambia il modo di giocare, vince con merito e domina l'Inter, la squadra che ha poi fatto la finale di Champions League".

L'editoriale del direttore Antonio Vitiello

Un grandissimo augurio di pronta guarigione a Luka Modric. Dispiace tantissimo per il campionato croato, avrebbe meritato di chiudere la stagione in campo, come ha sempre fatto per tutta la stagione. La frattura allo zigomo invece porterà Luka a chiudere anticipatamente l’annata in rossonero, mentre non è a rischio la partecipazione al Mondiale. Con la speranza di vederlo ancora con il Milan l’anno prossimo…

Per queste ultime quattro partite dell’anno Max Allegri non potrà contare sul grande Modric, e dovrà scegliere tra Jashari e Ricci. Da un lato lo svizzero è sempre stato visto come il naturale sostituto di Luka, nella posizione centrale del campo, ma occhio a Ricci perché per l’allenatore rappresenterebbe la soluzione di maggiore affidabilità. Jashari però rappresenterebbe il futuro del centrocampo e l’occasione da sfruttare in queste ultime partite è ghiotta. Anche per la spesa elevata della scorsa estate, sarebbe importante dimostrare che i 35 milioni investiti non siano stati sprecati. Poi l’annata dello svizzero è stata pesantemente condizionata dall’infortunio al perone ad agosto, ma in questo finale ha una chance da sfruttare. (LEGGI QUI)