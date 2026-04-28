Nicolodi: "Goretzka doveva già andare via un anno fa, ma poi al Bayern si sono accorti che era molto importante"

vedi letture

Pietro Nicolodi, esperto di calcio tedesco di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su Leon Goretzka: “Sicuramente un colpo notevole, anche perché arriva in un’età ancora piuttosto giovane, a 31 anni . Un giocatore di qualità, completo, che sta avendo comunque una buona stagione anche se non da titolare fisso, ma ha spesso l’occasione di entrare in campo e fare buone prestazioni. È vero che in questo Bayern è quasi facile giocare bene ma non è scontato entrare a freddo dalla panchina o titolare in alcune partite e rendere sempre ai massimi livelli.

I tempi di Tuchel tenderei a cancellarli per tutti quanti i giocatori del Bayern Monaco, tutti resero sotto le loro possibilità. Doveva già andare via infatti ma poi se ne sono accorti l’anno scorso che era molto importante, giocando poi praticamente più lui che tutti quanti , insieme a Kimmich ovviamente. Non so come mai si sia arrivati alla rottura delle trattative per il rinnovo, probabilmente hanno Pavlovic che é un prodotto del vivaio locale e sta giocando indubbiamente benissimo ed é uno dei segreti nascosti di questa straordinaria squadra e vorranno magari ringiovanire in maniera ulteriore e tra i tanti giovani hanno magari qualcuno che può prendere il posto di Leon , che rimane un calciatore di una qualità clamorosa.”