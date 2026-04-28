Serie A, classifiche a confronto dopo 34 giornate: Milan a +13 rispetto ad un anno fa
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Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 34 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 13 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 79 punti (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 34 partite)
Napoli 69 (-5)
Milan 67 (+13)
Juventus 64 (+2)
Como 61 (+19)
Roma 61 (+1)
Atalanta 54 (-11)
Lazio 48 (-12)
Bologna 48 (-13)
Sassuolo 46 (in Serie B)
Udinese 44 (+3)
Parma 42 (+10)
Torino 41 (-2)
Genoa 39 (=)
Fiorentina 37 (-22)
Cagliari 36 (+3)
Lecce 29 (+2)
Cremonese 28 (in Serie B)
Hellas Verona 19 (-13)
Pisa 18 (in Serie B)
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