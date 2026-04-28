Pedullà critico: “Capisco tutto, ma Milan-Juve è stata una partita allucinante. Mi sono addormentato”

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Nel sul canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato lo 0-0 tra Milan e Juventus andato in scena ieri sera a San Siro. Queste le sue parole:

"Se vi siete un po' addormentati, io sinceramente lo capisco e quindi ho preferito non svegliarvi. Forse avrei voluto essere svegliato da voi, perché sono abituato ai Milan-Juve e Juve-Milan di una volta, non i due 0-0 di quest'anno. Questa partita qui non saprei cosa scegliere e capisco tutto, son tutti felici, bisogna raggiungere l'obiettivo, ma a me è sembrata una delle interpretazioni di Milan Juve più allucinanti, tra virgolette degli ultimi anni, perché non c'era la volontà, non c'era un criterio di gioco. E ripeto, se ti sta bene il risultato, puoi decidere di speculare, però nel giorno della protesta dei tifosi del Milan per il caro biglietti è meglio restare a casa. Se questo deve essere lo spettacolo, al netto dell'opportunità che tu hai di fare un punto, perché al Milan secondo posto evidentemente non interessa. Siamo in un campionato in cui arriviamo alla fine di questa stagione e con un netto anticipo e scendere da cinque a tre punti di vantaggio sulle altre, su chi insegue, mi riferisco al Como e alla Roma che hanno vinto entrambe e viene ritenuto un vantaggio più che sufficiente, quindi capisco il risultato, ma non si può giocare una partita così sotto traccia, sotto ritmo. Cosa ricordate di questa partita?".