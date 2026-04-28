Piantanida: "Allegri e il Milan hanno fatto il massimo"
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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze TMW Radio, il giornalista Franco Piantanida ha parlato di Milan e in modo particolare del lavoro di Massimiliano Allegri.
Il Milan avrebbe potuto pensare a fare di più con una proposta di gioco differente?
"Io penso che il Napoli dell'anno scorso forse non era pronto per vincere, ma ha vinto facendo il massimo. Il punto però è che se l'Inter avesse fatto lo stesso percorso che ha fatto quest'anno, Conte non ce l'avrebbe fatta. Il Milan ha semplicemente fatto il massimo nelle condizioni in cui Allegri ha potuto lavorare. Non avere il doppio impegno però secondo me in alcuni momenti ha fatto credere comunque allo scudetto al tecnico livornese".
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