Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: partita mozzafiato a Parigi
Terminato da poco il primo round di una delle due semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Una partita folle quella andata in scena al Parco dei Principi con due squadre voltate esclusivamente all'attacco che hanno regalato uno spettacolo mozzafiato. In vantaggio passano i bavaresi, rimontati poi con i gol di Kvara e Neves. All'alba del primo tempo è Olise a ristabilire la parità, però, proprio nell'unico minuto di recupero, viene fischiato un rigore ai parigini (dubbio) per fallo di mano che viene realizzato da Dembelè. Nel secondo tempo poi sembra non esserci storia con i padroni di casa che segnano addirittura altri due gol e si portano sul 5-2. Sembrava già chiusa la qualificazione ma nel giro di tre minuti Upamecano e Luis Diaz segnano i gol che valgono il 5-3 e il definitivo 5-4. Tutto aperto dunque in vista del ritorno, sperando in una partita divertente almeno quanto quella di questa sera.
IL TABELLINO DEL MATCH
PSG-BAYERN MONACO 5-4
17' Harry Kane
24' Kvaratskhelia
33' Neves
41' Olise
45+5' Dembelè
56' Kvaratskhelia
58' Dembelè
65' Upamecano
68' Luis Diaz
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