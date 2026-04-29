Borghi deluso: “Milan-Juve? Poco da commentare, partita figlia delle necessità”

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Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato Milan-Juventus terminata 0-0 la scorsa domenica. Queste le sue parole:

"Milan-Juventus estremamente deludente, figlio delle necessità eh del momento di entrambe le squadre, questo sì, però ancora una volta un'occasione in cui il nostro campionato non ha divertito, mettiamola in questi termini e infatti non commenterò tecnicamente la partita perché veramente c'è poco da commentare. Milan e Juventus con questo pareggio mantengono il loro passo, però hanno vinto e hanno vinto bene sia il Como a Marassi che la Roma in casa del Bologna e sono state due vittorie che dicono che queste due squadre staccate di tre punti dal quarto posto ci sono, ci saranno fino alla fine. Per me la Juventus ha sicuramente una situazione eh di vantaggio. La classifica a quattro giornate dalla fine è l'aspetto più importante di tutti, però se avevamo avuto dei dubbi sulla possibilità per Roma e Como di lottare fino alla fine, i dubbi sono sono stati fugati perché queste squadre stanno bene nelle loro differenze e ci sono".