Giorgia Rossi: "Milan-Juve partita da eliminare. Ma è un punto a testa che fa comodo"

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Quasi mai come domenica sera il proverbio "ha vinto la noia" è stato azzeccato per una partita: Milan e Juventus è finita 0-0 e, fatta eccezione per un gol annullato a Thuram e una traversa di Saelemaekers, non è successo sostanzialmente niente. Il livello espresso in campo ha generato una serie infinita di commenti e giudizi di addetti ai lavori e opinionisti, ancora oggi. Nel podcast di Aura Sport "Cose Scomode", anche la giornalista Giorgia Rossi ha espresso il suo parere in merito.

Le parole di Giorgia Rossi a commento della partita finita 0-0 a San Siro tra Milan e Juventus: "È stata una partita brutta, noiosissima: veramente da cancellare, da eliminare. Però magari nel pragmatismo di entrambi gli allenatori, è un punto a testa che fa comodo: portiamoci a casa quel punticino che serve un po' a entrambe, perché il Milan è a +6 dal quinto posto e la Juventus è a +3 da Roma e Como con un calendario molto simile a quello dei giallorossi"