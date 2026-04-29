Kane ancora a segno, la top 10 marcatori all-time della Champions League

Kane ancora a segno, la top 10 marcatori all-time della Champions LeagueMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Andrea La Manna

Ennesimo gol fondamentale per l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane che, realizzando il rigore del momentaneo 0-1, è arrivato a quota 54 gol in 47 partite stagionali di cui 13 in Champions League su 13 presenze. Con questo gol l'inglese consolida la sua presenza top 10 dei marcatori all-time della massima competizione europea. 

CHAMPIONS LEAGUE, LA TOP 10 ALL-TIME
10. Kane 53 gol
9. Van Nistelrooy 56 gol
8. Halland 57 gol
7. Muller 57 gol
6. Mbappe 70 gol
5. Raul 71 gol
4. Benzema 90 gol
3. Lewandowski 109
2. Messi 129 gol
1. Cristiano Ronaldo 140 gol