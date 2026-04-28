Pavan realista: "Milan-Juve è la fotografia di un calcio italiano che si rispecchia nella tristezza"

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Massimo Pavan, giornalista di fede juventina, si è così espresso su Sportitalia su Milan-Juventus: "Milan-Juventus è la fotografia di un calcio italiano che si rispecchia nella tristezza: due squadre lontane dal loro status e che sono state quelle più colpite dalla tabula rasa del passato.

La stagione della Juventus continua a essere segnata da un problema ormai evidente: l’incostanza. La squadra alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto che impediscono una crescita continua e stabile nel rendimento.



Il principale ostacolo per i bianconeri è la mancanza di continuità. In alcuni match la squadra mostra qualità e solidità, in altri invece cala di intensità e precisione. Un andamento che non consente ancora alla Juventus di competere con regolarità ai massimi livelli.

Serve tempo per consolidare il progetto, ma soprattutto serve maggiore equilibrio per ambire a traguardi importanti nella prossima stagione.

Il pari contro il Milan pesa nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria avrebbe permesso ai bianconeri di compiere un passo significativo in classifica, mentre ora la situazione resta aperta e tutto è rimandato alle ultime giornate: una partita tra due squadre che non si sono fatte male, hanno affondato solo lo spettacolo".