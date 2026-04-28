Indagine arbitri, nuovi sospetti su Rocchi: sotto la lente una presunta combine a San Siro
Stando ai colleghi di Calcio & Finanza la Procura di Milano contesta a Gianluca Rocchi una presunta "combine" maturata a San Siro insieme ad altri colleghi nell'ambito dell'inchiesta sulla frode sportiva. Il focus resta sulle designazioniarbitrali della stagione 2024/25 e su presunte scelte orientate in momenti chiave del campionato.
Tra gli episodi richiamati nelle carte, secondo altre ricostruzioni convergenti, ci sarebbe stata una riunione durante una gara di Coppa Italia a San Siro per combianre la designazione di Andrea Colmbo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, oltre a una mossa per "schermare" Daniele Doveri nella semifinale di Coppa del 23 aprile, così da garantire all'Inter arbitri diversi nelle gare successive di maggiore intensità. Si tratta di accuse da verificare nel corso dell'indagine.
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