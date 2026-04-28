Il Ministro dello Sport critico verso il modo in cui è stata gestita la denuncia su Rocchi all'interno del sistema calcistico
- ROMA, 25 APR - "Mi aspetto di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport, interviene con un post X sull'indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi. "L'aspetto più grave che emerge - scrive Abodi - è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza"
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