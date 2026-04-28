Viviano: "Milan e Juve ad aprile quasi senza obiettivi: abbastanza triste"

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Quasi mai come domenica sera il proverbio "ha vinto la noia" è stato azzeccato per una partita: Milan e Juventus è finita 0-0 e, fatta eccezione per un gol annullato a Thuram e una traversa di Saelemaekers, non è successo sostanzialmente niente. Il livello espresso in campo ha generato una serie infinita di commenti e giudizi di addetti ai lavori e opinionisti, ancora oggi. Nel podcast di Aura Sport "Cose Scomode", anche l'ex portiere e oggi opinionista Emiliano Viviano ha espresso il suo parere in merito.

Le dichiarazioni di Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, sulle conseguenze della partita di San Siro tra Milan e Juventus terminata con il punteggio di 0-0: "Il problema è che Milan e Juventus si ritrovano ad aprile a non avere quasi obiettivi ed è una cosa che per chi è cresciuto, come me, con Milan e Juventus è abbastanza triste"