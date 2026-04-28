MN - Brambati non si nasconde: "Scudetto? Abbiamo visto che al Milan manca ancora qualcosa.."

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Rocchi e al futuro di questo Milan.

Un estratto delle sue parole:

Milan (quasi) in Champions?

"E' quasi fatta. Il Como e la Roma hanno calendari che possono a presagire a quattro vittorie consecutive, però il Milan deve pensare al proprio percorso e fare i punti che servono. Il rammarico secondo me resta nella trasferta e brutta sconfitta di Roma contro la Lazio. In quel momento della stagione i rossoneri avrebbero dovuto osare di più e provare a vincere. Quella partita fece capire tante cose: per lo scudetto a questo Milan manca ancora qualcosa..".